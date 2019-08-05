Останки легендарного грабителя банков Джона Диллинджера решили эксгумировать

Диллинджер из самых опасных преступников США, который возглавлял за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников, был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году.

Согласно данным полиции, преступная группировка, которой он руководил, имела причастие к ограблениям банков, нападениям на полицейские участки, а также к убийству 10 людей, в число которых входит полицейский. На похороны Диллинджера, которому на момент смерти был 31 год, пришло более 10 тысяч человек.

Родственники гангстера, так как предполагали, что останки преступника могут быть похищены или осквернены, положили на его гроб около 2,5 тонн бетона.

Эксгумация останков состоится по запросу племянника Диллинджера.

Fox News передает, что это нужно будет сделать до 16 сентября, а по завершении процедуры останки будут вновь захоронены.

"Я думаю, что потребуется много усилий, чтобы получить доступ к останкам Диллинджера", - сказала историк Сьюзан Саттон.

Джон Диллинджер ФОТО: Wikimedia Commons

"Самым большим беспокойством было то, что кто-то позже выкопает гроб, осквернит труп или украдет его. Известно, что Диллинджерам даже предлагали деньги за труп Джона, поэтому они очень волновались", - добавила Саттон.