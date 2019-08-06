Прокурор предупреждает РД о нарушениях, допущенных в ходе восстановления улиц города

Проведя проверку, прокурор констатировал, что во время восстановления улиц Элизабетес, Дзирнаву, Стабу, Бривибас, Дунтес, Зирню и Кр.Валдемара прохожим и другим менее защищенным участникам дорожного движения не было обеспечено возможности безопасного передвижения.

Например, во время проведения работ зона строительства не была отгорожена вспомогательными барьерами, временный тротуар не был отгорожен вспомогательными барьерами от проезжей части, а также необоснованно было перекрыто движение пешеходов на одной стороне улицы. По заявлению прокурора, эти нарушения носили систематический характер.