Прокурор предупреждает РД о нарушениях, допущенных в ходе восстановления улиц города

Прокурор отправил предупреждение Рижской думе, нескольким предприятиям и строительным надсмотрщикам о нарушениях, допущенных в ходе проведения работ по восстановлению рижских улиц в 2017 году, проинформировала агентство LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Проведя проверку, прокурор констатировал, что во время восстановления улиц Элизабетес, Дзирнаву, Стабу, Бривибас, Дунтес, Зирню и Кр.Валдемара прохожим и другим менее защищенным участникам дорожного движения не было обеспечено возможности безопасного передвижения.
Например, во время проведения работ зона строительства не была отгорожена вспомогательными барьерами, временный тротуар не был отгорожен вспомогательными барьерами от проезжей части, а также необоснованно было перекрыто движение пешеходов на одной стороне улицы. По заявлению прокурора, эти нарушения носили систематический характер.
Кроме того, прокуратура констатировала, что Рижская дума произвела предусмотренные законом действия, чтобы призвать виновных лиц к административной ответственности, однако не было произведено предусмотренных нормативными актами мероприятий для обеспечения своевременного устранения нарушений.
В ходе проверки прокуратуры в отношении Рижской думы, предприятий Binders, Roadeks, A.C.B., Celu parvalde и четырех строительных надсмотрщиков было применено предусмотренное законом средство реагирования прокурора - письменное предупреждение о недопустимости нарушений закона, сообщила Маевска.