Под Лудзой поймали четырех нелегальных мигрантов из Вьетнама

Латвийские пограничники вместе с российскими коллегами провели совместную операцию "Кордон-2019", в рамках которой вьетнамцы были задержаны в ночь на 5 августа.

В погранохране отметили, что в этом году существенно сократилось число случаев нелегального пересечения границы. В этом году за незаконное пересечение зеленой границы задержаны 30 граждан третьих стран, в свою очередь за весь прошлый год - 199.