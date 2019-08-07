Под Лудзой поймали четырех нелегальных мигрантов из Вьетнама

Государственная пограничная охрана задержала в Лудзенском крае за незаконное пересечение зеленой границы четырех нелегальных иммигрантов из Вьетнама, сообщили агентству LETA в погранохране.
Латвийские пограничники вместе с российскими коллегами провели совместную операцию "Кордон-2019", в рамках которой вьетнамцы были задержаны в ночь на 5 августа.
Проверяя информацию, предоставленную местными жителями, пограничники вначале задержали в Бригской волости трех граждан Вьетнама, которые незаконно пересекли государственную границу. Продолжая поисковые мероприятия, сотрудники пограничной охраны задержали еще одного вьетнамского гражданина.
Против задержанных начат уголовный процесс об умышленном незаконном пересечении государственной границы в группе.
В погранохране отметили, что в этом году существенно сократилось число случаев нелегального пересечения границы. В этом году за незаконное пересечение зеленой границы задержаны 30 граждан третьих стран, в свою очередь за весь прошлый год - 199.