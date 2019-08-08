"Лудза, а это где?": в сети хвалят ролик о старейшем городе Латвии глазами "инстаграмщика"

Главный герой видео - молодой рижанин Альфред, который отправляется в Лудзу по работе - сделать рекламный ролик.

Конечно, парень переживает, будет ли там его любимый макиато, и вообще, где этот город расположен то.

Прибыв на место, он в смятении - там нет ни души. Он отправляется в поисках мэра, ожидая встретить старого дедулю, но нет - на его месте молодой и прогрессивный мужчина.

Не остается без внимания молодого человека и группа Latgalīšu reps, красивые церкви, "которых в Лудзе больше, чем игровых залов", настоящая латгальская еда, которая совсем не vegan, но очень вкусная, душевный отдых в бане, на озере и в красивом, чистом городе.

Конечно же, к концу поездки Альфред совсем не хочет возвращаться в Ригу.

Как отметили в Центре туризма и информации Лудзенского края, таким подходом город хотел сломать стереотипы о том, что все самое интересное происходит лишь в Риге.

В рекламном агентстве EnterCreative, отвечавшим за ролик, признались, что сознательно подошли к идеи остроумно - так, чтобы посыл достиг не только классических путешественников по Латвии, но и тех, кто "просто утомился от столичной жизни".