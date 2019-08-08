В Риге не продумали безопасность пешеходов на концерте Rammstein. Активисты выявили халатность

Он отметил, что недостатки в организации движения были не только 6 августа до и после концерта Rammstein, но уже 12 июля, когда на Луцавсале выступал Эд Ширан.

Как рассказал Йоновс, перед концертом Госполиция и Департамент сообщения призвали людей отправляться на концерт пешком или на велосипеде, а также была опубликована схема для пешеходов, которая, по мнению городского активиста,

была официальным призывом переходить улицу в Пардаугаве в неположенном месте.

По его мнению, в день концерта Rammstein были ровно те же проблемы, что и перед концертом Ширана, а именно, на Островном мосту не было необходимых указаний, по-прежнему был открыт туннель, по которому запрещено движение пешеходов, и пешеходы снова путались на проезжей части моста.

"Со стороны Пардаугавы на улице Мукусалас не было обеспечено безопасное пересечение улицы - не было пешеходных переходов, не было регулировщиков движения, даже разрешенная скорость не была снижена.

Это те проблемы, которые было необходимо устранить до концерта немецкой группы Rammstein, особенно принимая во внимание опыт после концерта Эда Ширана", - говорит Йоновс, отмечая, что ни полиция, ни департамент не сочли необходимым не допустить угрозу безопасности людей.

По его словам, именно активисты общества Pilsēta cilvēkiem участвовали в улучшении ситуации, самостоятельно делая указатели и звоня в полицию с призывом прислать регулировщиков движения.

Галерея: Поклонники Rammstein прибывают на концерт

Как рассказал Йоновс, они дежурили у закрытого туннеля и перенапрявляли тысячи людей, чтобы они не вышли на проезжую часть Островного моста и с помощью самодельных указателей показывали, где находится единственный незаметный туннель, по которому было можно попасть на пешеходную часть моста.

По мнению общества, должностные лица допустили бездействие. Все доказательства будут отправлены министру внутренних дел, а также руководству Госполиции и Рижской думы.

Как сообщалось ранее, на Островном мосту ведутся ремонтные работы, и строители просили общественность быть терпимыми, отмечая, что по сути пешеходы используют строительную площадку, пишет LETA.

В то же время ответственные лица обещали обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

Напомним, каждый из концертов на Луцавсале посетили более 45 000 человек.