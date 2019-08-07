"Это было похоже на Апокалипсис": Rammstein не на шутку взволновали Ригу

Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома.

Поклонники Rammstein 10 лет ожидали выхода нового альбома. 17 мая состоялся долгожданный релиз седьмого студийного альбома музыкантов под одноименным названием - Rammstein.

Rammstein свою известность получили благодаря грандиозным сценическим выступлениям - огонь, костюмы, дорогие спецэффекты, пиротехника и даже искусственная кровь являются их неотъемлемыми атрибутами.

Так было и в этот раз. Группа привезла с собой невероятное количество декораций, и на Луцавсале вырос новый гротескный город из самых невообразимых постапокалиптических фильмов.

Сцена была похожа на некий завод с трубами, еще чуть поодаль симметрично были расположены две трубы. Из них периодически валил черный дым, а иногда вспыхивал огонь. На протяжении всего вечера выступление артистов сопровождала пиротехника, огненные залпы и вспышки света.

Концерт Rammstein на Луцавсале ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Конечно на концерте прозвучали такие хиты как Du Hast, Mein Herz Brennt, Sonne, Ich Will, Pussy и многие другие.

Кроме того, зрители смогли услышать и треки с нового альбома. Одной из них была заглавная композиция Deutschland, на которую артисты выпустили один из самых эпичных клипов в своей истории.

То, что творилось 6 августа на Луцавсале, было похоже на взрыв, стихийное бедствие и Апокалипсис одновременно. Все это сопровождалось активными действиями на сцене.

Публика осталась в восторге, отмечая, что концерт Rammstein - это лучшее событие, которое они пережили в этом году.

Стоит отметить, что не все жители Риги остались в восторге, многие стали переживать о том, как они проснутся на работу, ведь концерт было слышно даже с закрытыми окнами в отдаленных районах Риги и Кекаве.