В джунглях Малайзии продолжаются поиски пропавшего подростка. Используется голос мамы

Семья девочки, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о пропаже 4 августа.

Стражи порядка уже высказывают подозрения, что девочка, возможно, погибла, но члены семьи считают, что девушку похитили.

Нора вместе с родителями и младшим братом прибыла на курорт на отдых в субботу, а уже в воскресенье отец заметил, что в ее комнате открыто окно и самой девочки нет.

В четверг полиция записала голос матери и с помощью громкоговорителя передает его в лесу. Мама говорит:

"Нора, дорогая, я люблю тебя. Мама здесь".

Семья и полиция надеются, что девушка услышит родной голос и вернется.