Чт, 8.08.2019
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В джунглях Малайзии продолжаются поиски пропавшего подростка. Используется голос мамы

ФОТО: EPA/Scanpix

​В Малайзии уже пятый день продолжаются поиски 15-летней девочки-подростка из Лондона, которая таинственно исчезла из номера гостиницы курорта, сообщает Associated Press. В джунглях с помощью громкоговорителя звучит голос матери, добавляет BBC. 

Семья девочки, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о пропаже 4 августа.

Стражи порядка уже высказывают подозрения, что девочка, возможно, погибла, но члены семьи считают, что девушку похитили. 

Нора вместе с родителями и младшим братом прибыла на курорт на отдых в субботу, а уже в воскресенье отец заметил, что в ее комнате открыто окно и самой девочки нет. 

В четверг полиция записала голос матери и с помощью громкоговорителя передает его в лесу. Мама говорит:

"Нора, дорогая, я люблю тебя. Мама здесь".

Семья и полиция надеются, что девушка услышит родной голос и вернется. 

Родители девушки отметили, что у Норы особые потребности и наблюдаются нарушения развития, поэтому невозможно, чтобы она сама открыла окно и покинула жилье. Они переживают о ее безопасности. 

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