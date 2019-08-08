В джунглях Малайзии продолжаются поиски пропавшего подростка. Используется голос мамы

В Малайзии уже пятый день продолжаются поиски 15-летней девочки-подростка из Лондона, которая таинственно исчезла из номера гостиницы курорта, сообщает Associated Press. В джунглях с помощью громкоговорителя звучит голос матери, добавляет BBC.
Семья девочки, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о пропаже 4 августа.
Стражи порядка уже высказывают подозрения, что девочка, возможно, погибла, но члены семьи считают, что девушку похитили.
Нора вместе с родителями и младшим братом прибыла на курорт на отдых в субботу, а уже в воскресенье отец заметил, что в ее комнате открыто окно и самой девочки нет.
В четверг полиция записала голос матери и с помощью громкоговорителя передает его в лесу. Мама говорит:
"Нора, дорогая, я люблю тебя. Мама здесь".
Семья и полиция надеются, что девушка услышит родной голос и вернется.
Родители девушки отметили, что у Норы особые потребности и наблюдаются нарушения развития, поэтому невозможно, чтобы она сама открыла окно и покинула жилье. Они переживают о ее безопасности.