На радость Виторгану и на зависть Собчак: Нинидзе демонстрирует идеальное тело в бикини
Как известно, Нино Нинидзе и Максим Виторган сейчас наслаждаются отдыхом в Греции. Море, солнце... Ну как тут удержаться от пляжных фото? Тем более такой красотке, одни только глаза которой сводят с ума! Не говоря уже обо всем остальном...
28-летняя российская актриса с грузинскими корнями нередко радует своих поклонников чувственными снимками, и ей даже не надо обнажаться, чтобы произвести впечатление. "Девушка-магнит" - так уже успели окрестить Нино фанаты.
Сейчас Нинидзе вместе с Максимом Виторганом наслаждается совместным отдыхом в Греции. Влюбленные целыми днями пропадают на пляже, а от любопытных взглядов скрываются на яхте.
В своем Instagram-аккаунте Нино опубликовала кадр, на котором с улыбкой на лице позирует в черном бикини на фоне знаменитых пещер Антипароса.
И если ее прекрасные голубые глаза на фото скрывают солнцезащитные очки, то соблазнительные формы и рельефный пресс поклонники смогли хорошо разглядеть.
"Не торопись. Сейчас. Есть только сейчас", - так подписала актриса этот снимок.
Подписчики принялись осыпать загорелую красавицу комплиментами, сравнивая ее с супермоделью Жизель Бюндхен и даже с Афродитой.
"Красотка потрясающая!", "Невероятная", "Шикарная", "Вы прекрасны. Любовь творит чудеса", "Сплошной восторг! Какая красота... настоящая.
С косметикой, без косметики, с любой стрижкой и одеждой. И индивидуальность. Ни убавить, ни прибавить. И пошлости/вульгарности нет, что сегодня особенно приятно. Как-то чисто, стильно и очень красиво, гармонично!" - пишут в комментариях.