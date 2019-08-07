Фото: Максим Виторган отдыхает в Греции с Нино Нинидзе

Ксения Собчак и Максим Виторган, которые совсем недавно пережили развод, смогли найти новые вторые половинки. И честно говоря, обе звезды выглядят счастливыми. Ксения уже планирует вступить в новый брак: свадьба с Константином Богомоловым запланирована на сентябрь. А Максим и Нино пока о своих планах не особо распространяются.
Первый раз Максим и Нино были замечены вместе на показе фильма "Гив ми либерти". Согласно словам очевидцев, пара пыталась держаться в стороне от общей светской тусовки, но фотограф мероприятия все же смог запечатлеть влюбленных. Об их предполагаемых романтических отношениях стало известно публике в начале июля, когда их рассекретили поклонники. Артисты публиковали фотографии (каждый — только свои) из одного и того же места. Вскоре пара была замечена на отдыхе в Одессе. Максим опубликовал снимок у бассейна, где в кадре как бы случайно оказалась женская ножка.
27-летняя Нино Нинидзе также относительно недавно разошлась со своим мужем Кириллом Плетневым. И когда женщину попросили прокомментировать роман, который завязался у нее с Максимом, звезда решила сказать лишь, что ей не до этого и что она занята разводом.
Однако начался август, и Нино отправилась на отдых с Максимом в Грецию. Влюбленные получают удовольствие от солнца, тепла, и вкусной кухни. Совместные кадры звезды не публикуют, однако снова делают снимки в одних и тех же местах, что дает повод убедиться в том, что они вместе.
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Есть ряд глобальных, но утопических желаний. Вероятность их осуществления нулевая. Приходится довольствоваться осуществимыми. ( а есть эмодзи «сарказм»?) В жизни всегда найдётся место компромиссу. Бескомпромиссна только смерть. Но в ней и жизни нет. Поэтому ее - смерти- вообще нет. #рукамитрогать #влезатьубивать #погазонамходить #подстрелойстоять