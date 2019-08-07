Фото: Максим Виторган отдыхает в Греции с Нино Нинидзе

Первый раз Максим и Нино были замечены вместе на показе фильма "Гив ми либерти". Согласно словам очевидцев, пара пыталась держаться в стороне от общей светской тусовки, но фотограф мероприятия все же смог запечатлеть влюбленных. Об их предполагаемых романтических отношениях стало известно публике в начале июля, когда их рассекретили поклонники. Артисты публиковали фотографии (каждый — только свои) из одного и того же места. Вскоре пара была замечена на отдыхе в Одессе. Максим опубликовал снимок у бассейна, где в кадре как бы случайно оказалась женская ножка.

27-летняя Нино Нинидзе также относительно недавно разошлась со своим мужем Кириллом Плетневым. И когда женщину попросили прокомментировать роман, который завязался у нее с Максимом, звезда решила сказать лишь, что ей не до этого и что она занята разводом.

Однако начался август, и Нино отправилась на отдых с Максимом в Грецию. Влюбленные получают удовольствие от солнца, тепла, и вкусной кухни. Совместные кадры звезды не публикуют, однако снова делают снимки в одних и тех же местах, что дает повод убедиться в том, что они вместе.