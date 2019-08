Фото: Максим Виторган отдыхает в Греции с Нино Нинидзе

View this post on Instagram

Есть ряд глобальных, но утопических желаний. Вероятность их осуществления нулевая. Приходится довольствоваться осуществимыми. ( а есть эмодзи «сарказм»?) В жизни всегда найдётся место компромиссу. Бескомпромиссна только смерть. Но в ней и жизни нет. Поэтому ее - смерти- вообще нет. #рукамитрогать #влезатьубивать #погазонамходить #подстрелойстоять