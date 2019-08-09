Тейкманис: Левитс будет активен во внешней и во внутренней политике

Тейкманис приступил к выполнению должностных обязанностей главы президентской канцелярии 5 августа. Он рассказал, что был удивлен звонку Левитса и его приглашению примкнуть к команде президента.

"Знаком с президентом еще со времен Верховного совета, мы похоже мыслили, поэтому я на следующий же день дал положительный ответ на приглашение. Кроме того я отработал в дипломатической службе Латвии 25 лет и пришло время что-то поменять", - заявил Тейкманис.

По словам экс-посла, его главная задача на посту главы канцелярии президента - делать все возможное, чтобы помочь Левитсу осуществить его цели и видение, поэтому Тейкманис уверен, что президент будет активен в решении внутреннеполитических и внешнеполитических вопросов.

Как сообщалось ранее, до сих пор полномочия главы президентской канцелярии выполняла советник председателя Конституционного суда (КС) Лайла Юрцена.

Андрис Тейкманис родился в 1959 году, получил юридическое образование. В 1983 году он работал следователем Рижского управления милиции, а позже стал судьей.

После возобновления независимости Латвии Тейкманис занимал должность депутата Верховного совета и 4 мая 1990 года подписал Декларацию о возобновлении независимости Латвийской Республики.

С 1994 года Тейкманис работал дипломатом и успел побывать послом Латвии в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, России, Германии, США и Совете Европы. С 2008 по 2013 год экс-дипломат занимал должность госсекретаря МИД, несколько лет он также был заместителем госсекретаря.