Тейкманис: Левитс будет активен во внешней и во внутренней политике

Президент Латвии Эгил Левитс в своей деятельности будет активен во внутренней и внешней политике, поскольку уже в первый месяц своего правления он встретился с многими людьми и, очевидно, что к мнению главы государства прислушиваются, потому что оно является четким и высоко ценится. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал руководитель канцелярии президента, бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис.
Тейкманис приступил к выполнению должностных обязанностей главы президентской канцелярии 5 августа. Он рассказал, что был удивлен звонку Левитса и его приглашению примкнуть к команде президента.
"Знаком с президентом еще со времен Верховного совета, мы похоже мыслили, поэтому я на следующий же день дал положительный ответ на приглашение. Кроме того я отработал в дипломатической службе Латвии 25 лет и пришло время что-то поменять", - заявил Тейкманис.
По словам экс-посла, его главная задача на посту главы канцелярии президента - делать все возможное, чтобы помочь Левитсу осуществить его цели и видение, поэтому Тейкманис уверен, что президент будет активен в решении внутреннеполитических и внешнеполитических вопросов.
Как сообщалось ранее, до сих пор полномочия главы президентской канцелярии выполняла советник председателя Конституционного суда (КС) Лайла Юрцена.
Андрис Тейкманис родился в 1959 году, получил юридическое образование. В 1983 году он работал следователем Рижского управления милиции, а позже стал судьей.
После возобновления независимости Латвии Тейкманис занимал должность депутата Верховного совета и 4 мая 1990 года подписал Декларацию о возобновлении независимости Латвийской Республики.
С 1994 года Тейкманис работал дипломатом и успел побывать послом Латвии в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, России, Германии, США и Совете Европы. С 2008 по 2013 год экс-дипломат занимал должность госсекретаря МИД, несколько лет он также был заместителем госсекретаря.