В Норвегии мужчина открыл стрельбу в мечети

Полиция Норвегии сообщила, что задержан мужчина, ранивший в мечети в пригороде Осло человека. В полицейском сообщении указано, что задержанный - "молодой бородатый мужчина", но информации о его личности нет, ничто не свидетельствует, что в инцидент со стрельбой был вовлечен еще кто-то, сообщает AFP.
Пострадавший доставлен в больницу, информации о его состоянии нет. Норвежские СМИ сообщают, что ранен 75-летний член общины мечети.
Инцидент произошел днем в субботу, за день до мусульманского праздника Eid al-Adha.
По словам свидетелей, мужчина был одет в униформу со шлемом на голове, с собой у него были "два похожих на дробовики огнестрельных оружия" и пистолет. Нападавший выбил стекло в двери и открыл огонь, но с ним быстро удалось совладать.
Мечеть оцепили большие силы полиции, членам общины не советуют к ней приближаться.