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У машины представительницы РСЛ выбили окна - начат уголовный процесс

Фото статьи
Фото: Drop of Light/Shutterstock

Госполиция начала уголовный процесс по факту выбитых окон автомобиля кандидата в депутаты Резекненской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Натальи Андреевой.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что поступило заявление о том, что в ночь на пятницу в Резекне, на ул. Космонавту, у машины выбиты стекла. Госполиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего.

При этом РСЛ в сообщении для СМИ выразил мнение, что причиной произошедшего стала политическая деятельность партии в городе, которая часто направлена против личных интересов представителей власти. В связи с этим произошедшее, по их мнению, можно считать откровенным актом политической мести и направлено на запугивание - как отдельных кандидатов от РСЛ, так и партии в целом.

Андреева сейчас является консультантом проектов Резекненской территориальной организации РСЛ.

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