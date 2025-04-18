У машины представительницы РСЛ выбили окна - начат уголовный процесс

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что поступило заявление о том, что в ночь на пятницу в Резекне , на ул. Космонавту, у машины выбиты стекла. Госполиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего.

При этом РСЛ в сообщении для СМИ выразил мнение, что причиной произошедшего стала политическая деятельность партии в городе, которая часто направлена против личных интересов представителей власти. В связи с этим произошедшее, по их мнению, можно считать откровенным актом политической мести и направлено на запугивание - как отдельных кандидатов от РСЛ, так и партии в целом.