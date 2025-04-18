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Эстонский новобранец заблудился, искавшие его сослуживцы попали в серьезное ДТП

Перевод: Павел Соболев
Бронированная машина Сил обороны. Иллюстративное фото.
Бронированная машина Сил обороны. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Недавно на центральном полигоне Сил обороны Эстонии новобранец сознательно отделился от своей группы, и ночью его искали сослуживцы. Обнаруженному в лесу переохлажденному срочнослужащему оказали помощь медики. Однако той же ночью бронетранспортер, перевозивший его сослуживцев, попал в аварию, в результате чего семь призывников получили травмы. Четверо из них получили серьезные телесные повреждения, сообщает Rus.Postimees.

Поскольку подробности инцидента расследуются военной полицией, Cилы обороны не могут подробно комментировать события в связи с продолжающимся расследованием.

Лейтенант Мартин Хийр из пресс-службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии дал общий обзор этих двух случаев и объяснил, как обеспечивается безопасность военнослужащих срочной службы.

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