Рубио: Вашингтон хочет в ближайшее время понять, возможно ли вообще перемирие

"Мы хотим, чтобы они продолжали участвовать. Я думаю, Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам продвинуть этот вопрос и приблизить его к решению. По‑моему, они были очень полезны и конструктивны со своими идеями", - заявил Рубио журналистам, покидая Париж.

Одновременно он подчеркнул, что Вашингтон в ближайшие дни хочет определить, существует ли реальная возможность достичь перемирия в Украине в обозримом будущем.

"В течение нескольких дней нам нужно выяснить, возможно ли это в краткосрочной перспективе. Если нет - думаю, мы просто двинемся дальше", - сказал Рубио в аэропорту Ле Бурже. "Если возможно - мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты, требующие внимания", - добавил он.

"За последние три года США помогали Украине, и мы хотим, чтобы это закончилось. Но это - не наша война", - заявил Рубио.

Ранее в четверг Франция сообщила, что в Париже начался"позитивный процесс" с участием европейских партнеров.

В переговорах, прошедших в четверг в Париже, участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, Марко Рубио, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, представители Германии и украинские министры.

Франция также указала, что на следующей неделе в Лондоне запланирована очередная встреча представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины.

Покидая Париж, Рубио также выразил надежду, что европейские страны рассмотрят вопрос возможного смягчения санкций, наложенных на Россию.

Несмотря на дипломатическую активность последних недель, пока не наблюдается существенного прогресса в достижении главной цели Трампа - заключения перемирия в Украине.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин отклонил совместное предложение США и Украины о полном и безусловном прекращении огня.