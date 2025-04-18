Слову "рашизм" пока отказано в статусе термина

Как указано в протоколе заседания комиссии, член комиссии Марис Балтиньш в ходе обсуждения отметил, что значение этого слова вполне понятно и однозначно. Тем не менее он выразил сомнение в том, является ли "рашизм" термином в строгом смысле слова, или же это скорее отсылка к фашизму. По мнению эксперта, это слово больше относится к публицистике, чем к строго определенной терминологии.