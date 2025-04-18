Видео "Это было ужасно, просто ужасно!" В доме на ул. Гертудес возник пожар

Уже при входе в этот дом на ул. Гертудес чувствуется сильный запах дыма, хотя пожар возник на пятом этаже. Соседи говорят, что дым заполнил весь подъезд .

"Это было ужасно, просто ужасно! Я почувствовала запах, огонь, дым и вызвала пожарных", - рассказала соседка по пятому этажу Лилия.

Приехав, пожарные эвакуировали жильцов дома и приступили к тушению пламени. Жильцы горящей квартиры своими силами эвакуироваться не смогли.

"Я не знаю. От других соседей понял, то есть от соседки, что они ссорились. Вечером были слышны крики, но потом мы увидели, что хозяина вынесли на носилках и хозяйку за руку вывели на улицу", - сказала жительница здания.

Мужчина якобы находился без сознания и женщина своими силами пытаясь покинуть здание, упала на лестницу. У этих хозяев квартиры весьма негативная репутация среди соседей.

Следует отметить, что третья квартира на пятом этаже использовалась для обеспечения того, чтобы дым имел возможность покинуть здание. Находился ли кто-то в квартире в этот момент, неизвестно.

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