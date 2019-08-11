В Великобритании выпустят монету в честь Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что в честь выхода страны из Евросоюза может быть выпущена новая монета номиналом в 50 пенсов. На ней будет изображена надпись "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями". Монету планируется пустить в обращение к 31 октября, когда должен состояться Brexit. Дата выхода страны из Евросоюза также будет выгравирована на монете. Об этом пишет Deutsche Welle (DW) со ссылкой на газету Sunday Telegraph.