В Великобритании выпустят монету в честь Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что в честь выхода страны из Евросоюза может быть выпущена новая монета номиналом в 50 пенсов. На ней будет изображена надпись "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями". Монету планируется пустить в обращение к 31 октября, когда должен состояться Brexit. Дата выхода страны из Евросоюза также будет выгравирована на монете. Об этом пишет Deutsche Welle (DW) со ссылкой на газету Sunday Telegraph.
Ранее монету планировалось выпустить к первоначальной дате Brexit, однако поскольку выход Британии из ЕС несколько раз откладывался, монету так и не пустили в оборот.
Премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза в назначенный срок.
Джонсон доверил координацию Brexit Майклу Гоуву. Он заявил, что в достигнутые Терезой Мэй и Брюсселем соглашения не удастся внести поправки. Кроме того, Гоув считает, что Brexit без сделки становится все более вероятным сценарием.