Зеленский сообщил о переговорах четырех стран в Лондоне

После разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский сообщил, что "наши представители в Лондоне будут работать уже в среду. Украина, Великобритания, Франция, США. Мы готовы максимально конструктивно двигаться вперед для достижения безусловного прекращения огня с последующим подтверждением установления подлинного и прочного мира".

"Безусловное прекращение огня - это первый шаг к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины охарактеризовал разговор со Стармером как "хороший и обстоятельный", добавив, что обсуждалась также совместная работа в европейских форматах безопасности.

Встреча в Лондоне станет второй после парижской, на которой США, Украина и их европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что предложения США по "мирному договору" между Россией и Украиной включают смягчение санкций против России в случае длительного перемирия, допускается, что США могут признать аннексию Крыма в 2014 году, кроме того, Россия настаивает на неприсоединении Украины к НАТО.

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Российский диктатор Владимир Путин в субботу неожиданно объявил пасхальное перемирие, пообещав прекратить все боевые действия с 18:00 субботы субботы до полуночи понедельника. Украина заявила, что будет соблюдать режим прекращения огня, но предупредила, что будет действовать зеркально, если Россия не будет соблюдать режим прекращения огня.

В воскресенье Зеленский обвинил Россию в более чем 2000 нарушениях пасхального режима прекращения огня, однако подтвердил, что в воскресенье в Украине не было воздушных тревог, поэтому он предлагает продлить режим прекращения огня по ударам дальнобойного оружия по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней.