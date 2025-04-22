Статус продлят? Что будет с украинскими беженцами в ЕС

Срок действия статуса временной защиты составляет один год, а его максимальная продолжительность - три года. С начала войны в Украине Еврокомиссия трижды продлевала статус временной защиты, в последний раз - до марта 2026 года, но что должно произойти после этой даты, в Брюсселе пока не решили.

Беженцы из Украины в Берлине (март 2022 года) Фото: DW: Jens Schicke/IMAGO

Поскольку директива ЕС о временной защите до сих пор не применялась, механизмы ее прекращения не разработаны. Среди возможных вариантов - продолжение действия статуса временной защиты для украинцев до 2027 года. Но, по словам спикера Еврокомиссии по внутренним делам Маркуса Ламмерта, окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Этот вопрос европейские чиновники собираются решать совместно не только с правительствами государств-членов ЕС, но и с представителями украинских властей, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинских беженцев вернулись домой. "Мы рассматриваем разные варианты, а именно продление или прекращение временной защиты, в зависимости от развития событий: переход к национальным статусам в связи с работой, учебой или семейными обстоятельствами, а также поддержку тех, кто изъявит желание вернуться в Украину", - рассказал Маркус Ламмерт.