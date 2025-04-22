Командующий НВС: традицию вручения сабель офицерам нужно сохранить

Он отметил, что много говорится о том, как украинцам удается противостоять в войне против России, и здесь важна моральная сила армии, а ее формирует принадлежность военнослужащих к своему подразделению, к своим вооруженным силам. По словам Пуданса, чувство принадлежности к армии строится в том числе через историю и традиции.

"Сабля - своего рода подтверждение для офицера, чего он достиг", - подчеркнул командующий НВС, напомнив, что эта традиция была восстановлена в 2018 году.

По мнению Пуданса, традицию важно сохранить, однако объем необходимых для закупки сабель средств в реальности намного меньше озвученного, поскольку необходимо столько сабель, сколько в конкретный год выпускается офицеров.

Как сообщалось, министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров.

Читайте также Общество Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель

Спрудс подчеркнул, что традиции важны и их следует чтить, однако расходы необходимо тщательно продумать и сократить, так как приоритетом в настоящее время является укрепление боевого потенциала армии.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы запланировало 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров НВС. На поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже были заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство LETA.

Сабли предназначены для вручения офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабель была начата в 1920 году.