Как пишет NYT, в чате в Signal, о котором ранее не было известно, состояли жена Пита Хегсета и бывший продюсер Fox News Дженнифер Роше, а также брат Хегсета, Фил, и его адвокат Тим Парлаторе.

Несмотря на то, что Фил Хегсет и Тим Парлаторе работают в Пентагоне, они не имеют никакого отношения к операциям США против йеменских хуситов.

Дженнифер Роше, в свою очередь, вовсе не связана с работой в Минобороны США. При этом ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Хегсет приводил свою жену на встречи с представителями иностранных военных ведомств, на которых обсуждалась секретная информация. В частности, она присутствовала на переговорах с главой британского Минобороны в начале марта, когда стороны обсуждали решение США приостановить обмен разведданными с Украиной.

По словам собеседников CNN, группа в Signal, в которой состояли жена и брат министра обороны, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе и назвалась «Оборона/Команда». В ней Хегсет и его ближайшее окружение, больше десяти человек, обсуждали все связанное с этой процедурой. ​​

Хегсет писал в группу со своего личного телефона и продолжил пользоваться этим частным чатом после утверждения на пост министра, заявляют источники New York Times и CNN.