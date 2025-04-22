Мартовский скандал из-за чата в мессенджере Signal получил продолжение. Газета New York Times и телекомпания CNN утверждают, ссылаясь на анонимных собеседников, что министр обороны Пит Хегсет делился планами ударов по хуситам еще в одном чате в Signal, в который были включены его жена, брат и адвокат.
Об этом втором чате сначала рассказала со слов своих анонимных собеседников New York Times, а затем, со ссылкой на собственные источники — сайт CNN.
По данным New York Times, Пит Хегсет поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом чате в Signal 15 марта.
О чате журналистам рассказали четыре человека. По словам некоторых из них, информация включала в себя расписание вылетов истребителей F/A-18 Hornets, которые должны были нанести удары по повстанцам-хуситам в Йемене.
По сути это были те же планы, о которых узнал редактор Atlantic Джеффри Голдберг, когда марте его случайно добавили в другой чат в Signal. Голдберг узнал о готовящихся ударах также 15 марта.
Несмотря на это, Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему «решительно поддерживает» главу Пентагона. Пресс-секретарь Белого дома официально опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведется поиск его преемника.
Как пишет NYT, в чате в Signal, о котором ранее не было известно, состояли жена Пита Хегсета и бывший продюсер Fox News Дженнифер Роше, а также брат Хегсета, Фил, и его адвокат Тим Парлаторе.
Несмотря на то, что Фил Хегсет и Тим Парлаторе работают в Пентагоне, они не имеют никакого отношения к операциям США против йеменских хуситов.
Дженнифер Роше, в свою очередь, вовсе не связана с работой в Минобороны США. При этом ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Хегсет приводил свою жену на встречи с представителями иностранных военных ведомств, на которых обсуждалась секретная информация. В частности, она присутствовала на переговорах с главой британского Минобороны в начале марта, когда стороны обсуждали решение США приостановить обмен разведданными с Украиной.
По словам собеседников CNN, группа в Signal, в которой состояли жена и брат министра обороны, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе и назвалась «Оборона/Команда». В ней Хегсет и его ближайшее окружение, больше десяти человек, обсуждали все связанное с этой процедурой.
Хегсет писал в группу со своего личного телефона и продолжил пользоваться этим частным чатом после утверждения на пост министра, заявляют источники New York Times и CNN.
Имеют ли близкие Хегсета, как и остальные участники чата, допуск к секретной информации, журналисты пока не выяснили.
Известно, что в группе состояли также два старших советника Хегсета — Дэн Колдуэлл и Дарин Селник. 15 апреля их обвинили в утечке несанкционированной информации и уволили. Позже чиновники заявили, что их «оклеветали».
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The New York Times обратились за комментарием о ситуации с чатом Хегсета к администрации Трампа. Американский чиновник ответил журналистам, что нарушения национальной безопасности не было.
«Правда в том, что существует неофициальный групповой чат, общение в котором началось до утверждения его [Трампа] ближайших советников», — сказал чиновник. — «В этом чате никогда не обсуждалось ничего секретного».
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался давать комментарии журналистам.
Но после выхода статьи Парнелл назвал публикацию о новом чате в Signal «старой историей» и «мусором». «На этот раз New York Times с энтузиазмом берет жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе», — написал Парнелл в X. «Ни в одном чате Signal не было секретной информации, как бы ни пытались написать эту историю», — добавил он.
Чаты в Signal и администрация Трампа
Скандал вокруг первого чата в Signal разразился в марте после того, как о существовании переписки рассказал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Голдберга случайно включили в чат, где высокопоставленные представители администрации США обсуждали детали операции против хуситов в Йемене, начавшейся 15 марта.
В групповом чате, по словам Голдберга, состояли люди с именами Пит Хегсет (министр обороны США), Марко Рубио (госсекретарь), Джей Ди Вэнс (вице-президент) и другие, а добавил его человек по имени Майкл Уолтц (так зовут советника президента США по нацбезопасности).
В Белом доме позже подтвердили подлинность переписки в чате, но заявили, что ситуация с включением в группу постороннего человека не создала угрозу национальной безопасности.
Критики администрации Трампа обвинили Хегсета, советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца и других участников чата в нарушении законов о секретной информации, и это происшествие расследует Генеральный инспектор Пентагона.
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