Подозрительные операции с банковской картой пожилой женщины привели к конфликту с соцработниками

В одном из социальных домов в Ласнамяэ (район Таллинна) живет 95-летняя Линда . Несмотря на свой преклонный возраст, она довольно активна: слушает радио, смотрит телевизор, читает газеты и гуляет. Хотя Линда не слишком жалуется на свое здоровье, Тынис , другой житель дома, который на несколько десятков лет моложе ее, ежедневно помогает ей.

Линда и Тынис познакомились в коридоре социального дома около десяти лет назад, когда одинокая женщина искала того, кто мог бы починить ее протекающий кран. Тынис пошел помогать соседке, и они и по сей день поддерживают друг друга. "От меня ты никуда не денешься!" - Линда часто обращается к Тынису и хвалит его за то, как хорошо готовит ее сосед.