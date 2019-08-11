Роскомнадзор призвал Google прекратить рекламу митингов в Москве

"Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube",- говорится в сообщении, которое было направлено "Интерфаксу"

Роскомнадзор отмечает, что отказ будет расценен как вмешательство во внутреннеполитические процессы России.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме", - подчеркнули в ведомстве.

Роскомнодзор уверен в том, что "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

При этом оповещения приходят и тем пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы даных структур, отметили в ведомстве.

В Google заявление Роскомнадзора комментировать отказались.