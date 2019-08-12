В аэропорту Гонконга собрались тысячи протестующих; отменены рейсы

В полет отправятся все самолеты, пассажиры которых зарегистрированы на рейс, но все остальные вылетающие рейсы отменены. В аэропорту был отменен и прибывающий рейс, говорится в сообщении аэропорта.

Протестующие собрались в зале ожидания прибывающих пассажиров. По оценке полиции, там находится минимум 5000 пикетчиков. Они скандируют слоганы, в которых осуждают жестокость полиции в ходе акций протеста, которые регулярно проходят в Гонконге с требованием к правительству прекратить попытки ограничить демократию.

ФОТО: AP/Scanpix

После сообщения об отмене рейсов тысячи людей, которые планировали вылететь, были вынуждены покинуть аэропорт. Это сделали и многие протестующие, так как появилась информация, что в аэропорт стягиваются большие силы полиции.

Так как тысячи людей покидали аэропорт, не хватало автобусов и такси, чтобы всех увезти. Поэтому многие пешком отправились к ближайшей станции метро, которая находится примерно в трех километрах.

Протесты в Гонконге изначально вызвал законопроект о выдаче подозреваемых Китаю. Несмотря на то, что в результате давления парламент Гонконга законопроект отложил, протесты превратились в широкое движение, требующее у Пекина прекратить попытки снизить уровень демократии в Гонконге и провести демократические реформы.