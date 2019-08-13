Участник Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков откроет 4-й сезон от Riga Stand Up

30 августа в 20:00 в шикарном новом зале кинотеатра Apollo Kino состоится большой концерт с участием Евгения Чебаткова и лучших латвийских комиков.

Впервые концерт состоится в особом зале кинотеатра Apollo Kino, где есть не только обычные удобные кресла, но также широкие двухместные диваны и особые "VIP диваны" повышенной комфортности. Не медлите, чтобы успеть занять лучшие места!

Специальный гость вечера, любимец латвийской публики - Евгений Чебатков. Евгений родом из Казахстана, но свой талант в стендапе он начал развивать, когда жил в Северной Америке, а затем продолжил в Москве. Он участник множества телевизионных проектов, таких как "Stand Up на ТНТ", "Прожарка на ТНТ4", "Студия СОЮЗ", а также резидент популярного YouTube-канала для комиков LABELcom.

Из необычных достижений Евгения - он является актёром озвучки в новом мультсериале о черепашках ниндзя, озвучивая Леонардо. Его уникальные мысли и энергетика моментально "взрывают" зал. А на разогреве у яркого гостя выступят лучшие резиденты проекта Riga Stand Up со своим самым свежим качественным материалом.