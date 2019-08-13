Участник Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков откроет 4-й сезон от Riga Stand Up

Жаркий летний сезон неминуемо приближается к завершению. Но это не повод расстраиваться, ведь объединение Riga Stand Up уже готово открыть новый, вот уже свой 4-ый сезон живой стендап-комедии, ярким концертом с участием звезды телеканала ТНТ!
30 августа в 20:00 в шикарном новом зале кинотеатра Apollo Kino состоится большой концерт с участием Евгения Чебаткова и лучших латвийских комиков.
Впервые концерт состоится в особом зале кинотеатра Apollo Kino, где есть не только обычные удобные кресла, но также широкие двухместные диваны и особые "VIP диваны" повышенной комфортности. Не медлите, чтобы успеть занять лучшие места!
Специальный гость вечера, любимец латвийской публики - Евгений Чебатков. Евгений родом из Казахстана, но свой талант в стендапе он начал развивать, когда жил в Северной Америке, а затем продолжил в Москве. Он участник множества телевизионных проектов, таких как "Stand Up на ТНТ", "Прожарка на ТНТ4", "Студия СОЮЗ", а также резидент популярного YouTube-канала для комиков LABELcom.
Из необычных достижений Евгения - он является актёром озвучки в новом мультсериале о черепашках ниндзя, озвучивая Леонардо. Его уникальные мысли и энергетика моментально "взрывают" зал. А на разогреве у яркого гостя выступят лучшие резиденты проекта Riga Stand Up со своим самым свежим качественным материалом.
Вход - с 19:30. Начало - в 20:00. Встречаемся 30 августа, в уютном зале кинотеатра Apollo Kino. Встретим новый сезон с хорошим юмором! Билеты уже в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv