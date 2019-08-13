Вт, 13.08.2019
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Какое масло использовать для жарки, чтобы исключить онкологию?
Это надо знать

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Медики предупреждают: чтобы исключить развитие онкологических заболеваний, для жарки продуктов необходимо использовать "правильное" масло, а именно - с минимальной точкой задымления.

Эксперты объяснили, что при обжарке любого продукта, будь то мясо, рыба или овощи, лучше использовать масло, которое не подгорает и не дымит при максимальном нагревании.

По их словам, это в первую очередь оливковое масло, причем рафинированное, то есть очищенное. Оно при точке кипения в 240 °C не пригорает, не брызгает и не дает сильного задымления. Кроме того, мононенасыщенные жирные кислоты омега-9 в составе этого масла нейтральны для организма - по крайней мере на сегодняшний день не имеется достаточно научных данных, чтобы говорить об их негативном влиянии на здоровье человека.

Следом за оливковым идет горчичное масло. У этого продукта также отмечается высокая температура окисления - при 254 °C.

Врачи предупреждают, что

особо опасными маслами считаются подсолнечное и льняное. У них самая низкая температура задымления - 170°C. Даже при медленном обжаривании они выделяют вредные вещества.

  • Специалисты также напомнили об опасности нерафинированных масел, которые можно употреблять только при приготовлении холодных блюд.

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