Какое масло использовать для жарки, чтобы исключить онкологию?

Эксперты объяснили, что при обжарке любого продукта, будь то мясо, рыба или овощи, лучше использовать масло, которое не подгорает и не дымит при максимальном нагревании.

По их словам, это в первую очередь оливковое масло, причем рафинированное, то есть очищенное. Оно при точке кипения в 240 °C не пригорает, не брызгает и не дает сильного задымления. Кроме того, мононенасыщенные жирные кислоты омега-9 в составе этого масла нейтральны для организма - по крайней мере на сегодняшний день не имеется достаточно научных данных, чтобы говорить об их негативном влиянии на здоровье человека.