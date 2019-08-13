РФ подтвердила: после ядерных испытаний в Северодвинске увеличился уровень радиации

"В Северодвинске в шести из восьми точек констатировано гамма-излучение от четырех до 16 раз мощнее, по сравнению с фоновым уровнем", - сказано в сообщении Росгидромета по поводу инцидента в четверг.

Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.

Через полчаса после происшествия уровень радиации быстро упал, а еще через два часа "ситуация нормализовалась", сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение службы.

В результате взрыва экспериментального двигателя на военном полигоне согласно информации местных СМИ погибли пять человек.

Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.

Информация о происшествии вызвала панику в регионе, жители массово скупили в местных аптеках йод.

Пятеро погибших в результате инцидента рабочих и трое выживших награждены Орденами мужества.

Президент США Дональд Трамп упомянул происшествие в Twitter, указав, что США "многому учатся от неудачного взрыва ракеты в России".