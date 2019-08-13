РФ подтвердила: после ядерных испытаний в Северодвинске увеличился уровень радиации

Российские учреждения во вторник подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний на военном полигоне в четверг был в 16 раз выше нормы, что соответствует прозвучавшим ранее предположениям, сообщает DPA.
"В Северодвинске в шести из восьми точек констатировано гамма-излучение от четырех до 16 раз мощнее, по сравнению с фоновым уровнем", - сказано в сообщении Росгидромета по поводу инцидента в четверг.
Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.
Через полчаса после происшествия уровень радиации быстро упал, а еще через два часа "ситуация нормализовалась", сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение службы.
В результате взрыва экспериментального двигателя на военном полигоне согласно информации местных СМИ погибли пять человек.
Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.
Информация о происшествии вызвала панику в регионе, жители массово скупили в местных аптеках йод.
Пятеро погибших в результате инцидента рабочих и трое выживших награждены Орденами мужества.
Президент США Дональд Трамп упомянул происшествие в Twitter, указав, что США "многому учатся от неудачного взрыва ракеты в России".
"Взрыв российской ракеты Skyfall вызвал тревогу людей по поводу воздуха вокруг этого объекта и далеко от него", - указал Трамп. "У нас подобная технология, правда, куда более современная".