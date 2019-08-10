Reuters: на полигоне в России мог взорваться двигатель на ядерной тяге

Авария на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны России, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива, со ссылкой на информационное агентство Reuters пишет "Радио Свобода".
По словам американских экспертов, на которых ссылается агенство, авария произошла при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году.
Россия называет эту ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall, пишет издание.
Напомним, министерство обороны РФ отчиталось, что в 8 августа погибли двое, еще шестеро получили ранения в результате взрыва "жидкостного ракетного двигателя". "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников.
Эксперт Анкита Панды из Федерации американских ученых обратил внимание на то, что ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации.
Как отмечает Reuters, в то же время на муниципальном сайте города Северодвинска, рядом с которым находится полигон, было опубликовано заявление, в котором утверждалось, что в полдень в четверг был зафиксирован "кратковременный всплеск фоновой радиации". На следующий день это заявление с сайта пропало.
Сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис в интервью Reuters заявил, что очевидно произошел несчастный случай во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.
Такие заключения основываются на изучении спутниковых фотографий полигона и косвенных данных.
В частности, в день взрыва у побережья был идентифицирован теплоход "Серебрянка". Он предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. По словам эксперта, для испытаний ракет с обычным двигателем не требуется присутствия такого судна.
An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019
Another possibility is that it was a failed test of Russia's nuclear-powered cruise missile (9M730 Burevestnik/ SSC-X-9 Skyfall). Last year, @annemp13 and I noticed that Russia was packing up the Pankovo test site, on Novaya Zemlya, used for past tests.https://t.co/zmLCC3gGQt— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019