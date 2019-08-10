Сб, 10.08.2019
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Reuters: на полигоне в России мог взорваться двигатель на ядерной тяге

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ФОТО: Ekrānšāviņš no video

​Авария на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны России, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива, со ссылкой на информационное агентство Reuters пишет "Радио Свобода".

По словам американских экспертов, на которых ссылается агенство, авария произошла при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году.

Россия называет эту ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall, пишет издание.

Напомним, министерство обороны РФ отчиталось, что в 8 августа погибли двое, еще шестеро получили ранения в результате взрыва "жидкостного ракетного двигателя". "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

Эксперт Анкита Панды из Федерации американских ученых обратил внимание на то, что ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации.

Как отмечает Reuters, в то же время на муниципальном сайте города Северодвинска, рядом с которым находится полигон, было опубликовано заявление, в котором утверждалось, что в полдень в четверг был зафиксирован "кратковременный всплеск фоновой радиации". На следующий день это заявление с сайта пропало.

Сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис в интервью Reuters заявил, что очевидно произошел несчастный случай во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Такие заключения основываются на изучении спутниковых фотографий полигона и косвенных данных.

В частности, в день взрыва у побережья был идентифицирован теплоход "Серебрянка". Он предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. По словам эксперта, для испытаний ракет с обычным двигателем не требуется присутствия такого судна. 

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