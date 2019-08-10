Reuters: на полигоне в России мог взорваться двигатель на ядерной тяге

По словам американских экспертов, на которых ссылается агенство, авария произошла при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году.

Россия называет эту ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall, пишет издание.

Напомним, министерство обороны РФ отчиталось, что в 8 августа погибли двое, еще шестеро получили ранения в результате взрыва "жидкостного ракетного двигателя". "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

Эксперт Анкита Панды из Федерации американских ученых обратил внимание на то, что ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации.

Как отмечает Reuters, в то же время на муниципальном сайте города Северодвинска, рядом с которым находится полигон, было опубликовано заявление, в котором утверждалось, что в полдень в четверг был зафиксирован "кратковременный всплеск фоновой радиации". На следующий день это заявление с сайта пропало.

Сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис в интервью Reuters заявил, что очевидно произошел несчастный случай во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Такие заключения основываются на изучении спутниковых фотографий полигона и косвенных данных.

В частности, в день взрыва у побережья был идентифицирован теплоход "Серебрянка". Он предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. По словам эксперта, для испытаний ракет с обычным двигателем не требуется присутствия такого судна.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019