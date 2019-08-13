Ср, 14.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Трамп: Китай стягивает силы на границу с Гонконгом

Китайская армия. Иллюстративное фото.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 августа, сообщил, что Китай стягивает свои силы ближе к границе с Гонконгом, где десятую неделю проходят протесты против правительства.

"Наша разведка проинформировала нас, что правительство Китая стягивает силы к границе с Гонконгом. Все должны оставаться спокойны и в безопасности", - написал в Twitter Трамп.

В последние дни СМИ публиковали видео, на которых видно, что в городе Шэньчжэнь, находящемся рядом с Гонконгом, появилась китайская военная техника.

Трамп также указал, что "многие винят в проблемах Гонконга США", но он "представить не может, почему".

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