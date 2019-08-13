Трамп: Китай стягивает силы на границу с Гонконгом

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 августа, сообщил, что Китай стягивает свои силы ближе к границе с Гонконгом, где десятую неделю проходят протесты против правительства.
"Наша разведка проинформировала нас, что правительство Китая стягивает силы к границе с Гонконгом. Все должны оставаться спокойны и в безопасности", - написал в Twitter Трамп.
Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019
В последние дни СМИ публиковали видео, на которых видно, что в городе Шэньчжэнь, находящемся рядом с Гонконгом, появилась китайская военная техника.
Трамп также указал, что "многие винят в проблемах Гонконга США", но он "представить не может, почему".