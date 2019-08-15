Чт, 15.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Слишком долгое пение караоке закончилось для китайца разрывом легкого

Микрофон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Обычно, когда люди поют караоке, они всю душу вкладывают в исполнение песни, однако мужчина, проживающий на востоке Китая, так долго и страстно пел, что в результате пережил разрыв легкого. 

Как сообщает китайская газета South China Morning Post, 65-летний китаец пережил сильные боли в груди и трудности с дыханием после того, как на высокой ноте спел десять песен подряд.

Мужчина отправился в больницу на следующий же день, где врачи ему сообщили, что у него порвалось легкое. Данное состояние называется пневмоторакс. 

"Легкое пациента порвалось от высокого давления, которое было вызвано пением", - пояснил один из медиков. 

Такие случаи происходят чрезвычайно редко, кроме того, чтобы возник пневмоторакс, легкое должно быть уже пострадавшим от каких-то факторов.

Пневмоторакс представляет собой скопление воздуха или газов в плевральной полости. Такое состояние может возникнуть внезапно у людей без хронических заболеваний лёгких, а также у лиц с заболеваниями лёгких. Существует также и  искусственный пневмоторакс - это введение воздуха в плевральную полость, приводящее к коллапсу поражённого лёгкого. Пневмоторакс может возникнуть после травмы грудной клетки или как результат осложнения лечения. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ