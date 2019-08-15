Слишком долгое пение караоке закончилось для китайца разрывом легкого

Обычно, когда люди поют караоке, они всю душу вкладывают в исполнение песни, однако мужчина, проживающий на востоке Китая, так долго и страстно пел, что в результате пережил разрыв легкого.
Как сообщает китайская газета South China Morning Post, 65-летний китаец пережил сильные боли в груди и трудности с дыханием после того, как на высокой ноте спел десять песен подряд.
Мужчина отправился в больницу на следующий же день, где врачи ему сообщили, что у него порвалось легкое. Данное состояние называется пневмоторакс.
"Легкое пациента порвалось от высокого давления, которое было вызвано пением", - пояснил один из медиков.
Такие случаи происходят чрезвычайно редко, кроме того, чтобы возник пневмоторакс, легкое должно быть уже пострадавшим от каких-то факторов.
Пневмоторакс представляет собой скопление воздуха или газов в плевральной полости. Такое состояние может возникнуть внезапно у людей без хронических заболеваний лёгких, а также у лиц с заболеваниями лёгких. Существует также и искусственный пневмоторакс - это введение воздуха в плевральную полость, приводящее к коллапсу поражённого лёгкого. Пневмоторакс может возникнуть после травмы грудной клетки или как результат осложнения лечения.