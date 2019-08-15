Слишком долгое пение караоке закончилось для китайца разрывом легкого

Как сообщает китайская газета South China Morning Post, 65-летний китаец пережил сильные боли в груди и трудности с дыханием после того, как на высокой ноте спел десять песен подряд.

Мужчина отправился в больницу на следующий же день, где врачи ему сообщили, что у него порвалось легкое. Данное состояние называется пневмоторакс.

"Легкое пациента порвалось от высокого давления, которое было вызвано пением", - пояснил один из медиков.

Такие случаи происходят чрезвычайно редко, кроме того, чтобы возник пневмоторакс, легкое должно быть уже пострадавшим от каких-то факторов.