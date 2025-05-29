Жители Чиекуркалнса сомневаются в достоверности данных о количестве убежищ в Риге, чиновники это отрицают

Ассоциация развития Чиекуркалнса выражает обеспокоенность тем, что информация о количестве убежищ в Риге может быть вводящей в заблуждение. Ответственные должностные лица отрицают это.
Как прозвучало в среду, 28 мая, на заседании Комитета по безопасности, правопорядку и предотвращению коррупции Рижской думы, ассоциация обратилась в комитет с информацией о том, что на семинаре по гражданской обороне жителям сообщили о наличии 12 убежищ для жителей окрестностей.
Однако при запросе дополнительной информации ассоциация получила данные только о семи убежищах, которые, согласно разработанным Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) руководящим указаниям, признаны соответствующими или частично соответствующими требованиям к убежищам.
Во время проверок, проведенных по инициативе жителей, выяснилось, что все семь убежищ расположены на закрытой и недоступной для жителей территории, а также находятся более чем в 300 метрах от исторического центра района.
С точки зрения активистов Чиекуркалнса, теоретически доступным можно считать лишь одно убежище - в подвальном этаже филиала Рижской Центральной библиотеки, где находится емкость с двумя тоннами дизельного топлива для отопления здания.
Жители потребовали от самоуправления разъяснений о реальной ситуации.
На заседании комитета руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс также не дал ответа на вопрос о том, сколько убежищ в настоящее время доступны жителям и скольким жителям Чиекуркалнса они смогут реально предоставить укрытие.
Он пояснил, что большинство убежищ в Чиекуркалнсе находятся в государственной собственности, и на данный момент нет информации о том, какие из них будут доступны общественности, а какие станут стратегическими объектами.
Рейнсонс опроверг прозвучавшее на заседании комитета утверждение о том, что ситуация в Чиекуркалнсе якобы свидетельствует о несоответствии ранее объявленного числа убежищ для 200 000 рижан действительности. Он вновь подчеркнул, что согласно информации VUGD, в Риге убежища доступны примерно для 200 000 жителей.
Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риги") призвала не манипулировать информацией, поскольку общественности была предоставлена информация о "настоящих убежищах для живых людей", и не следует "вводить в заблуждение, будто такие объекты не существуют".
Она указала, что информация поступила от VUGD - ответственного учреждения по гражданской обороне.
"Ставя под сомнение эту информацию, вы ставите под сомнение всю систему гражданской обороны, разработанную VUGD. Возникает вопрос - кому это выгодно?" - риторически спросила Озола.
В свою очередь, депутат Лаурис Эренпрейс (Нацобъединение) выразил сожаление, что могла произойти дезинформация о количестве убежищ. Он заявил, что считает это саботажем, поскольку в реальности для 7500 жителей Чиекуркалнса безопасное убежище есть лишь для 50 человек.
Депутат Рита Нашениеце ("Новое Единство") подчеркнула, что необходимо выяснить, что на самом деле происходит в городе, ведь в случае экстренной необходимости люди не будут разбираться в документах и выяснять, для чего предназначено то или иное убежище - их будет интересовать наличие доступного укрытия в том месте, где они находятся.
Она выразила обеспокоенность тем, что Чиекуркалнс может быть не единственным районом, в котором нет ясности о фактической доступности убежищ.
Как сообщалось ранее, в настоящее время укрытия в убежищах в Риге доступны примерно для 200 000 жителей.
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