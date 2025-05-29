Жители Чиекуркалнса сомневаются в достоверности данных о количестве убежищ в Риге, чиновники это отрицают

Он пояснил, что большинство убежищ в Чиекуркалнсе находятся в государственной собственности, и на данный момент нет информации о том, какие из них будут доступны общественности, а какие станут стратегическими объектами.

Рейнсонс опроверг прозвучавшее на заседании комитета утверждение о том, что ситуация в Чиекуркалнсе якобы свидетельствует о несоответствии ранее объявленного числа убежищ для 200 000 рижан действительности. Он вновь подчеркнул, что согласно информации VUGD, в Риге убежища доступны примерно для 200 000 жителей.

Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риги") призвала не манипулировать информацией, поскольку общественности была предоставлена информация о "настоящих убежищах для живых людей", и не следует "вводить в заблуждение, будто такие объекты не существуют".

Она указала, что информация поступила от VUGD - ответственного учреждения по гражданской обороне.

"Ставя под сомнение эту информацию, вы ставите под сомнение всю систему гражданской обороны, разработанную VUGD. Возникает вопрос - кому это выгодно?" - риторически спросила Озола.

В свою очередь, депутат Лаурис Эренпрейс (Нацобъединение) выразил сожаление, что могла произойти дезинформация о количестве убежищ. Он заявил, что считает это саботажем, поскольку в реальности для 7500 жителей Чиекуркалнса безопасное убежище есть лишь для 50 человек.

Депутат Рита Нашениеце ("Новое Единство") подчеркнула, что необходимо выяснить, что на самом деле происходит в городе, ведь в случае экстренной необходимости люди не будут разбираться в документах и выяснять, для чего предназначено то или иное убежище - их будет интересовать наличие доступного укрытия в том месте, где они находятся.

Она выразила обеспокоенность тем, что Чиекуркалнс может быть не единственным районом, в котором нет ясности о фактической доступности убежищ.

Как сообщалось ранее, в настоящее время укрытия в убежищах в Риге доступны примерно для 200 000 жителей.