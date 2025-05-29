Бизнесмену Зейзе запрещено покидать место жительства ночью и выезжать из страны

Не называя имени, отдел общественных отношений Государственной полиции подтвердил агентству LETA, что в отношении лица, задержанного 28 апреля по подозрению в возможных преступных действиях против нравственности и половой неприкосновенности, 21 мая суд отменил меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время в отношении подозреваемого применены другие меры: надзор полиции, запрет на выезд из Латвии, запрет на контакт с предполагаемой пострадавшей и приближение к ней, а также использование третьих лиц для установления с ней связи. Кроме того, установлено обязательство находиться по месту жительства в ночное время.

Согласно информации Firmas.lv, Зейзе принадлежит предприятие Prax CW, связанное с торговлей топливом, он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей оптовому торговцу топливом Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. Архив агентства LETA свидетельствует, что Оскар Зейза ранее занимал должность руководителя по развитию в компании Straujupīte.

Представители Straujupīte ранее отказались от комментариев агентству LETA.

Известно также, что в 2022 году Оскар Зейза был оштрафован на 4000 евро за нанесение телесных повреждений женщине.