Мужчину столкнули с велосипеда, избили и отобрали кошелек

В среду, 28 мая, в Иецаве был ограблен мужчина - его столкнули с велосипеда, сообщили в Государственной полиции.
Инцидент произошел около 22:00, когда мужчина 2000 года рождения ехал на велосипеде. Неустановленные лица сбросили его с велосипеда, применили физическую силу и украли кошелек из его кармана.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
По факту происшествия полиция начала уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося.
По данным полиции, за прошедшие сутки в Латвии также были зафиксированы три кражи из жилых домов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!