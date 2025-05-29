Мужчину столкнули с велосипеда, избили и отобрали кошелек

Инцидент произошел около 22:00, когда мужчина 2000 года рождения ехал на велосипеде. Неустановленные лица сбросили его с велосипеда, применили физическую силу и украли кошелек из его кармана.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия полиция начала уголовный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данным полиции, за прошедшие сутки в Латвии также были зафиксированы три кражи из жилых домов.