Комиссия Сейма рассмотрит инициативу о штрафах за угрозы в Интернете

Депутаты предлагают установить ответственность за угрозы безопасности, здоровью, жизни или половой неприкосновенности человека, его близких или идентифицируемой группы лиц.

Также может быть установлена ответственность за подстрекательство к причинению себе серьезного вреда или к совершению самоубийства. Депутаты от "Прогрессивных" предлагают ввести административную ответственность и за призывы к насилию в отношении человека или группы лиц.

За подобные правонарушения, согласно предлагаемым поправкам, может быть назначен штраф в размере до 500 евро.

В аннотации к законопроекту указывается, что поправки необходимы, поскольку решают серьезную проблему, которая до сих пор не была должным образом урегулирована, - нарушение общественного порядка в цифровой среде.

В наши дни значительная часть общественной коммуникации происходит онлайн, особенно в социальных сетях, где люди нередко высказывают угрозы, призывают к насилию или подстрекают к членовредительству.

Такое поведение может быть крайне вредным не только для конкретного человека, в чей адрес оно направлено, но и для общества в целом, поскольку провоцирует страх, чувство небезопасности и нормализует агрессию, указали авторы законопроекта.

В аннотации поясняется, что действующее регулирование недостаточно эффективно охватывает такие ситуации - уголовная ответственность наступает только в особых случаях, когда можно доказать реальность угрозы, а на уровне административных правонарушений такое поведение часто остается безнаказанным.

Авторы отмечают, что законопроект предлагает ввести четкий и соразмерный механизм, позволяющий государству реагировать на подобные нарушения - с применением предупреждений или штрафов.