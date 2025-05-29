Комиссия Сейма рассмотрит инициативу о штрафах за угрозы в Интернете

Сегодня, 29 мая, на рассмотрение Юридической комиссии Сейма переданы подготовленные депутатами партии "Прогрессивные" поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка. Поправки предусматривают введение административной ответственности за нарушение общественного порядка в публичной цифровой коммуникации - например, в социальных сетях.
Депутаты предлагают установить ответственность за угрозы безопасности, здоровью, жизни или половой неприкосновенности человека, его близких или идентифицируемой группы лиц.
Также может быть установлена ответственность за подстрекательство к причинению себе серьезного вреда или к совершению самоубийства. Депутаты от "Прогрессивных" предлагают ввести административную ответственность и за призывы к насилию в отношении человека или группы лиц.
За подобные правонарушения, согласно предлагаемым поправкам, может быть назначен штраф в размере до 500 евро.
В аннотации к законопроекту указывается, что поправки необходимы, поскольку решают серьезную проблему, которая до сих пор не была должным образом урегулирована, - нарушение общественного порядка в цифровой среде.
В наши дни значительная часть общественной коммуникации происходит онлайн, особенно в социальных сетях, где люди нередко высказывают угрозы, призывают к насилию или подстрекают к членовредительству.
Такое поведение может быть крайне вредным не только для конкретного человека, в чей адрес оно направлено, но и для общества в целом, поскольку провоцирует страх, чувство небезопасности и нормализует агрессию, указали авторы законопроекта.
В аннотации поясняется, что действующее регулирование недостаточно эффективно охватывает такие ситуации - уголовная ответственность наступает только в особых случаях, когда можно доказать реальность угрозы, а на уровне административных правонарушений такое поведение часто остается безнаказанным.
Авторы отмечают, что законопроект предлагает ввести четкий и соразмерный механизм, позволяющий государству реагировать на подобные нарушения - с применением предупреждений или штрафов.
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