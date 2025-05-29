Россия тайно модернизирует свой ядерный потенциал. Что мы узнали из утечки секретных файлов

Там, где раньше на поверхности земли можно было разглядеть лишь «крышку ракетной шахты и парочку ничем не примечательных зданий, окруженных невысоким забором», теперь выросли целые военные комплексы, обнесенные тройным высоковольстным периметром.

Повсюду установлены камеры наблюдения и приняты необходимые оборонительные меры — в том числе огневые точки с дистанционным управлением, гранаты на растяжках и современные системы ПВО.

На некоторых снимках можно различить и довольно очевидные контуры конкретных зданий — например, обзорные башни, расположенные по центру огражденной территории.

«Десятилетиями исследователи следили за развитием российского ядерного потенциала именно так, по спутниковым снимкам», — пишет издание Danwatch, известное своими расследованиями общественно важных тем, включая злоупотребления властью, хищения и пр.

«Однако спутник не может заглянуть под крышу, не говоря уже о том, чтобы проникнуть под землю. А потому раньше наблюдение за ядерными базами этим и ограничивалось, — продолжают авторы Danwatch. — До самого недавнего времени».

Расследователям удалось ознакомиться с проектными чертежами нескольких расположенных на территории ЗАТО зданий: так упомянутая обзорная башня выглядит в разрезе Фото: Danwatch

Теперь же, в результате «гигантской утечки» секретных документов из российских силовых структур, журналистам-расследователям удалось значительно больше узнать о том, что именно расположено на закрытой территории (формально имеющей статус ЗАТО), как устроены эти объекты и как осуществляется их охрана.

На руках у журналистов оказались «сотни подробнейших чертежей новых путинских баз», дающие возможность «впервые приподнять завесу тайны, окутывающую планы Владимира Путина».