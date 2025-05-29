Наступление РФ на Сумщине: чего ожидать?

По его оценкам, сейчас на границе у РФ нет достаточно сил, чтобы зайти вглубь Украины, а оккупация части приграничья Сумщины пока не дает Москве тактического преимущества. "Они будут пытаться двигаться в направлении выгодных господствующих высот. Украинская армия это понимает, знает и будет этому противодействовать", - убежден эксперт.

Риск продвижения войск РФ вглубь Сумщины и значение Юнаковки

По мнению сооснователя проекта DeepState UA Руслана Микулы, нынешние территориальные достижения РФ на Сумщине не являются "большим успехом", учитывая численность их группировки. В то же время, хотя Силы обороны Украины "уже научились воевать с превосходящим противником", риск дальнейшего продвижения войск РФ вглубь Сумщины остается, говорит аналитик. По его оценке, целью россиян прежде всего является село Юнаковка, имеющее для них стратегическое значение.

"Это большой поселок, где очень много домов и подвалов, что дает возможность накапливать личный состав. Почему они очень долго были в Новеньком, но ничего не могли сделать? Потому что на все Новенькое всего два подвала, остальные - накопанные позиции и посадка, где накопиться очень трудно", - объясняет Микула.