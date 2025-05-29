Наступление РФ на Сумщине: чего ожидать?

Для наступления на Сумскую область РФ накопила более 50 тысяч войск, заявил президент Зеленский. Четыре села на границе уже под контролем оккупантов. Чего ожидать дальше?
На фоне объявления Москвой намерений создать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной российские войска продолжают активные действия на севере Сумской области. На днях областная военная администрация подтвердила оккупацию РФ четырех населенных пунктов приграничья - Новенького, Басовки, Веселовки и Журавки. По данным украинского проекта DeepState, на этом попыток наступления российские войска не оставляют - пробуют закрепиться в Беловодах, Локне и продвинуться дальше на Юнаковку.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с прессой вечером 27 мая подтвердил подготовку Россией наступления на Сумскую область. Для этого, по его словам, на Курщине сосредоточены "самые сильные и самые большие подразделения" и в российском приграничье продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако "для создания буферной зоны" вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.
ЦПД: Пропаганда РФ раздувает угрозу
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также ставит под сомнение реальные наступательные возможности оккупантов. По его словам, российская пропаганда традиционно их "надувает, чтобы затереть реальность".
"Конечно, бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко не такие, которые озвучивают "военкоры" россиян", - написал вечером 27 мая Коваленко в своем Telegram.
Военный эксперт, директор общественной организации New geopolitics research network Михаил Самусь в разговоре с DW также сетует на раздувание угрозы от очередного заявления президента РФ Владимира Путина о "буферной зоне". По его словам, это не является чем-то новым, ведь о таких намерениях в Москве заявляют не впервые, что является продолжением информационно-психологической операции РФ.
"Никаких буферных зон там нет и не будет. Попытки россиян атаковать украинскую территорию осуществляются постоянно. Ровно год назад они предприняли попытку атаковать Харьковскую область, зашли на 6-7 км вглубь в районе Волчанска и через год мы видим - этим все и завершилось", - отмечает Самусь.
Самусь: Это попытки занять выгодные позиции на границе
Нынешние события эксперт назвал "работой на встречных курсах", поскольку Силы обороны Украины параллельно заходят на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
"И ВСУ, и ВС РФ пытаются занять наиболее выгодные позиции в приграничье, с которых можно будет осуществлять огневой и оперативный контроль, в том числе для проведения следующих операций, то есть занятие господствующих высот, использование географических особенностей для того, чтобы максимально эффективно готовиться к следующему развитию событий", - считает Самусь.
По его оценкам, сейчас на границе у РФ нет достаточно сил, чтобы зайти вглубь Украины, а оккупация части приграничья Сумщины пока не дает Москве тактического преимущества. "Они будут пытаться двигаться в направлении выгодных господствующих высот. Украинская армия это понимает, знает и будет этому противодействовать", - убежден эксперт.
Риск продвижения войск РФ вглубь Сумщины и значение Юнаковки
По мнению сооснователя проекта DeepState UA Руслана Микулы, нынешние территориальные достижения РФ на Сумщине не являются "большим успехом", учитывая численность их группировки. В то же время, хотя Силы обороны Украины "уже научились воевать с превосходящим противником", риск дальнейшего продвижения войск РФ вглубь Сумщины остается, говорит аналитик. По его оценке, целью россиян прежде всего является село Юнаковка, имеющее для них стратегическое значение.
"Это большой поселок, где очень много домов и подвалов, что дает возможность накапливать личный состав. Почему они очень долго были в Новеньком, но ничего не могли сделать? Потому что на все Новенькое всего два подвала, остальные - накопанные позиции и посадка, где накопиться очень трудно", - объясняет Микула.
Сейчас, по его данным, войска РФ наступают по линии от Владимировки до Локни, граничащей с Юнаковкой. "К сожалению, Беловоды и Локня уже фактически под контролем врага", - говорит эксперт и добавляет, что поражение группы российских военных аналитики проекта уже фиксировали всего в 230 метрах от Юнаковки.
Кроме возможности накопления сил, продолжает Микула, захват этого населенного пункта откроет РФ путь к лесной местности. "Если они зайдут в лес, это создаст очень много проблем. Там король тот, у кого больше пехоты, а у них большое преимущество", - считает аналитик.
К тому же, по его оценкам, оккупация Юнаковки создаст новые риски для гражданского населения - поскольку сокращение расстояния до Сум сделает возможным атаки российскими FPV-дронами.
"Ствольная артиллерия будет доставать максимум по окрестным селам от Сум на север. А в самих Сумах мы будем видеть ситуацию как в Херсоне, Никополе, Константиновке, когда они просто этими дронами будут автобусы, обычные грузовики подбивать. Поэтому продвижения врага в Юнаковку мы не можем допустить", - отмечает Микула.
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