Ср, 14.08.2019
Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Леонид Парфенов на митинге в Москве

Шуплинска обсудит развитие школьной сети с представителями всех самоуправлений

Министр образования и науки Илга Шуплинска.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Чтобы обсудить развитие сети учебных заведений, министр образования и науки Илга Шуплинска встретится с представителями всех 119 самоуправлений.

По ее словам, возможности встретиться лично с руководителями всех самоуправлений зависят от ее графика и нагрузки.

Возможно, некоторые встречи пройдут и без присутствия Шуплински, но важно начать переговоры.

Уже завтра и послезавтра в Министерстве образования и науки состоятся переговоры с 14 самоуправлениями о развитии сети школ с учетом плана административно-территориальной реформы.

Цель встреч - обсудить участие школ в проектах, загруженность учителей и вакансии, систему поддержки школ и из финансовой состояние.

Во время региональных визитов министр поняла, что у самоуправлений очень много специфических нужд, поэтому важны такие индивидуальные встречи.

На переговорах с самоуправлениями будет обсуждаться также специализация школ и готовность перейти на обучение онлайн.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ