Стиль поклонников "Мумий Тролля" в Юрмале: романтика рока вне возраста - всё, кроме бальных платьев!

Редкий формат камерного концерта, организуемого вне турне и масштабных кампаний, особенно ценится зрителями. Программа "Лето без Интернета", с которой музыканты из Владивостока выступили в Юрмале, - как раз тот случай.

В концерт вошли специально отобранные Ильей Лагутенко "приморские сувениры" - редко исполняемые произведения, романтические баллады в новых аранжировках и сюрпризы-премьеры, а также известные и любимые слушателями хиты.

Приморский романтик Илья Лагутенко еще в детстве полюбил Юрмалу и написал здесь много песен. "Я чувствую это место и его особенную атмосферу - романтичную и по-европейски стильную.

Здесь нет Интернет-зависимости, ленты новостей, безумного ритма мегаполиса, но есть беседы и встречи, впечатления и желание делиться эмоциями..."

Кстати, о романтичности и стильности - это прям в точку! Латвийская публика, пришедшая на концерт Ильи Лагутенко и его группы, продемонстрировала это как нельзя лучше. А еще показала, что значит быть поклонником приморского романтика русского рока.

Мини, тюль, кожа, этно, ярчайший спортивный шик, смелые сочетания... Там было все, за исключением, пожалуй, изысканных бальных платьев. Стиль свободы вне возраста, как и музыка, звучавшая накануне вечером в концертном зале "Дзинтари"