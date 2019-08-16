В Филадельфии произошли две стрельбы за сутки

Полиция заявила, что ни одна из травм, полученных в ходе стрельбы в четверг, не угрожает жизни пострадавших.

Выстрелы были произведены в четверг днем северном районе Филадельфии, менее чем за сутки, после того как в другом районе были ранены шесть полицейских при задержании наркоторговцев.

Двоих из пострадавших во время стрельбы в четверг увезли в медицинский центр, еще одного доставили медики, а двое других были доставлены на частной машине.

Пострадавшие в инциденте в четверг были мужчины. Их ранили в руки или ноги.

Еще неизвестно о том, был ли задержан стрелявший.

В среду полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Несколько источников подтвердили телеканалу ABC, что стрелявший — 34-летний Морис Хилл, у которого "большое уголовное прошлое".