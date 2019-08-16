Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

В Филадельфии произошли две стрельбы за сутки

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Филадельфии (США) в четверг пять человек были подстрелены в результате инцидента, произошедшего примерно в трех километрах от места стрельбы в среду, в которой были ранены шесть полицейских. 

Полиция заявила, что ни одна из травм, полученных в ходе стрельбы в четверг, не угрожает жизни пострадавших.

Выстрелы были произведены в четверг днем северном районе Филадельфии, менее чем за сутки, после того как в другом районе были ранены шесть полицейских при задержании наркоторговцев.

Двоих из пострадавших во время стрельбы в четверг увезли в медицинский центр, еще одного доставили медики, а двое других были доставлены на частной машине.

Пострадавшие в инциденте в четверг были мужчины. Их ранили в руки или ноги.

Еще неизвестно о том, был ли задержан стрелявший.

В среду полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Несколько источников подтвердили телеканалу ABC, что стрелявший — 34-летний Морис Хилл, у которого "большое уголовное прошлое".

ЧП в Филадельфии произошли после двух массовых обстрелов, которые были устроены в этом месяце в штатах Огайо и Техас.

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