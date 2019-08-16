Пт, 16.08.2019
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КНДР провела запуск двух неопознанных ракет

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти Северной Кореи провели утром 16 августа запуск двух неопознанных ракет малой дальности. Портал "Медуза" со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что ракеты запустили из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо в направлении Японского моря.

Этот запуск ракет КНДР стал шестым за три недели. Ракетный запуск проводится на фоне военных учений США и Южной Кореи.

Прошлый запуск был организован 11 августа - тогда Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало об испытании нового оружия, пишет "Медуза". 

В связи с очередным запуском Совет безопасности Южной Кореи собрал экстренное заседание. США и Япония заявили, что проинформированы о северокорейских запусках и наблюдают за ситуацией.

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