КНДР провела запуск двух неопознанных ракет

Власти Северной Кореи провели утром 16 августа запуск двух неопознанных ракет малой дальности. Портал "Медуза" со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что ракеты запустили из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо в направлении Японского моря.