"Самая сексуальная в мире рыбачка" сводит Сеть с ума своими формами и не только
Жительница американского города Майами, штат Флорида, прославилась в Instagram фотографиями с рыбным уловом, который выглядит впечатляюще. Впрочем, как и сама девушка. Пользователи Сети уже окрестили ее "самой сексуальной рыбачкой в мире", сообщает The Sun.
Эмили Ример часто красуется на снимках в откровенных топах и бикини с крупной рыбой (а то и не одной!) в руках. Американка подчеркивает, что рыбалка заменяет ей тренировку на мышцы верхней части тела.
Свой выбор одежды Эмили объясняет жаркой погодой в тех местах, где она рыбачит.
"Я ловлю рыбу в бикини не для того, чтобы привлекать внимание. Просто во Флориде и его окрестностях жарко. Сниматься же со своим уловом - вполне естественно. Так вышло, что я это делаю в купальнике",
- говорит "самая сексуальная в мире рыбачка".
По словам американки, пойманная рыба часто весит больше, чем она, и победа в противостоянии с крупным уловом дает ей адреналин.
А вы ее видели? А эту рыбу? Смотрите фото - впечатляет все!