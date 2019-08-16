Трамп задумался о покупке Гренландии: политики Дании посмеялись над идеей

16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах глава США часто спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.
Как пишет газета Jyllands Posten, политики Дании возмущены инициативой главы США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Они назвали ее несерьезной.
Согласно словам представителя Датской народной партии Серена Есперсена, если американский президент действительно работает над данной идеей, то это окончательное доказательство того, что "он сошел с ума". "Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", — сказал он.
Также бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в Twitter написал, что инициатива Трампа - первоапрельская шутка, озвученная "совсем не по сезону".
"Из всех невероятных вещей эта — самая невероятная. Забудьте", — подчеркнул в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.
Идея Трампа была раскритикована и в ряде других партий. Например, член Радикальной партии Мартин Лидергорда написал на своей странице в Twitter, что инициатива "грозит риском милитаризации Гренландии".