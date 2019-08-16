Трамп задумался о покупке Гренландии: политики Дании посмеялись над идеей

Согласно словам представителя Датской народной партии Серена Есперсена, если американский президент действительно работает над данной идеей, то это окончательное доказательство того, что "он сошел с ума". "Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", — сказал он.