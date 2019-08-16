Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Видео: Цементный завод рухнул под Петербургом
Есть погибшие

ФОТО: скриншот

В Волхове Ленинградской области, на промплощадке завода "Апатит", при демонтаже здания обвалилась стена. Как сообщает "Интерфакс", двое рабочих погибли под завалами. Видео c места ЧП было опубликовано в Telegram-канале Hue.

"Обрушилась стена при демонтаже. Под завалами два человека. Все службы на месте", — сказал глава районной администрации Алексей Брицун. Под завалами находились сотрудники проводившей демонтаж здания компании "Главцем", сообщает Lenta.ru.

В областном управлении МЧС агентству передали, что из-под завалов были извлечены два тела. Спасательные работы были завершены в 12:30 по московскому времени.

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