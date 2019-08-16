Видео: Цементный завод рухнул под Петербургом
В Волхове Ленинградской области, на промплощадке завода "Апатит", при демонтаже здания обвалилась стена. Как сообщает "Интерфакс", двое рабочих погибли под завалами. Видео c места ЧП было опубликовано в Telegram-канале Hue.
"Обрушилась стена при демонтаже. Под завалами два человека. Все службы на месте", — сказал глава районной администрации Алексей Брицун. Под завалами находились сотрудники проводившей демонтаж здания компании "Главцем", сообщает Lenta.ru.
В областном управлении МЧС агентству передали, что из-под завалов были извлечены два тела. Спасательные работы были завершены в 12:30 по московскому времени.