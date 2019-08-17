Медики обнародовали список продуктов - борцов с онкозаболеваниями

Самыми эффективными борцами с онклогией, по мнению Ли, являются определенные овощи и фрукты, за ним следуют блюда из молочных продуктов и овощей.

Свою "диету против рака" эксперт описал в книге Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself ("Ешьте, чтобы победить болезнь: новая наука о том, как ваше тело может исцелить себя").

В своей работе, в частности, Ли пишет, что

главным продуктом - борцом с раком - он считает томаты, которые содержат полезные минералы, в том числе ликопин, тормозящий процесс мутаций в организме.

За ними, по мнению врача, следуют квашеная капуста, также обладающая множеством полезных свойств, соя, ягоды и зеленый чай.

Отдельное место в своей диете Уильям Ли отводит йогуртам и кимчи (кимчхи) - популярному блюду корейской кухни, основу которого составляют сдобренные острыми корейскими приправами и специями квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь - пекинская капуста.

Кроме того, специалист отмечает, что

большую роль в правильном питании играют орехи, ягоды и картофель. Также в своей книге он отводит много места яблокам, а особенно - яблочному сидру.

В своей работе ученый объясняет, для чего употреблять тот или иной продукт, а также говорит о том, что необходимо есть больше овощей.