Вс, 18.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Трагедия в Кабуле: Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе, погибли 63 человека

ФОТО: EP/Scanpix

В столице Афганистана Кабуле в субботу вечером произошел взрыв, в результате которого были убиты 63 человека, а 182 были ранены. Об этом в воскресенье сообщили власти государства.

Взрыв возник в свадебном зале недалеко от сцены, где выступали музыканты, и собралось много людей. 

Как сообщается, взрывное устройство привел в действие смертник. 

Среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.

На свадебном мероприятии находилось около 1 000 человек.

Галерея: Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле

Никто еще не взял на себя ответственность за теракт.

Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к атаке. Движение осуждает  это нападение и назвало его "запрещенным и неоправданным актом".

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