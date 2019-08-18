Трагедия в Кабуле: Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе, погибли 63 человека

Взрыв возник в свадебном зале недалеко от сцены, где выступали музыканты, и собралось много людей.

Как сообщается, взрывное устройство привел в действие смертник.

Среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.

На свадебном мероприятии находилось около 1 000 человек.

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Никто еще не взял на себя ответственность за теракт.