Трагедия в Кабуле: Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе, погибли 63 человека

В столице Афганистана Кабуле в субботу вечером произошел взрыв, в результате которого были убиты 63 человека, а 182 были ранены. Об этом в воскресенье сообщили власти государства.
Взрыв возник в свадебном зале недалеко от сцены, где выступали музыканты, и собралось много людей.
Как сообщается, взрывное устройство привел в действие смертник.
Среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.
На свадебном мероприятии находилось около 1 000 человек.
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Никто еще не взял на себя ответственность за теракт.
Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к атаке. Движение осуждает это нападение и назвало его "запрещенным и неоправданным актом".