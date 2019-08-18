Опрос: большинство жителей Латвии верят в Бога

42% респондентов ответили, что верят в Бога и считают себя христианами, 34% верят в Бога, но христианами себя не считают.

Показатель этого года на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее, так как на 4 процентных пункта увеличилось число людей, верящих в Бога, но не считающих себя христианами.

Каждый пятый или 20% жителей Латвии заявили, что в Бога не верят. Это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году.