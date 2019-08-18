Вс, 18.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Опрос: большинство жителей Латвии верят в Бога

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Большинство жителей Латвии верят в Бога, свидетельствуют данные опроса, проведенного весной агентством SKDS.

42% респондентов ответили, что верят в Бога и считают себя христианами, 34% верят в Бога, но христианами себя не считают.

Показатель этого года на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее, так как на 4 процентных пункта увеличилось число людей, верящих в Бога, но не считающих себя христианами.

Каждый пятый или 20% жителей Латвии заявили, что в Бога не верят. Это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Еще 5% респондентов не смогли дать конкретный ответ о своей вере в Бога.

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