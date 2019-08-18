Во Франции посетитель застрелил официанта из-за медленного обслуживания

ЧП произошло вечером в пятницу, 16 августа. Коллеги погибшего официанта утверждают, что посетитель вышел из себя из-за того, что заказ слишком долго готовили. В результате он выстрелил в работника ресторана. Пуля попала официанту в плечо, он скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, теперь он в розыске.