Вс, 18.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Во Франции посетитель застрелил официанта из-за медленного обслуживания

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В коммуне Нуази-ле-Гран, в 15 километрах к востоку от Парижа, клиент пиццерии выстрелил в официанта, так как он не доставил ему заказанный сэндвич достаточно быстро. Об этом сообщает BBC.

ЧП произошло вечером в пятницу, 16 августа. Коллеги погибшего официанта утверждают, что посетитель вышел из себя из-за того, что заказ слишком долго готовили. В результате он выстрелил в работника ресторана. Пуля попала официанту в плечо, он скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, теперь он в розыске.

Как пишет BBC, убийство потрясло местных жителей. Некая посетительница рассказала СМИ, что заведение открылось только несколько месяцев назад, и там не было проблем. Другие люди сообщили о росте преступности на улицах.

Как сообщает газета Parisien, погибшему официанту было 28 лет.

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