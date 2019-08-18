Во Франции посетитель застрелил официанта из-за медленного обслуживания

В коммуне Нуази-ле-Гран, в 15 километрах к востоку от Парижа, клиент пиццерии выстрелил в официанта, так как он не доставил ему заказанный сэндвич достаточно быстро. Об этом сообщает BBC.
ЧП произошло вечером в пятницу, 16 августа. Коллеги погибшего официанта утверждают, что посетитель вышел из себя из-за того, что заказ слишком долго готовили. В результате он выстрелил в работника ресторана. Пуля попала официанту в плечо, он скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, теперь он в розыске.
Как пишет BBC, убийство потрясло местных жителей. Некая посетительница рассказала СМИ, что заведение открылось только несколько месяцев назад, и там не было проблем. Другие люди сообщили о росте преступности на улицах.
Как сообщает газета Parisien, погибшему официанту было 28 лет.