В Пурвциемсе полиция остановила Renault. В салоне находились три человека, возможно, под наркотиками

Вечером 5 июня сотрудник муниципальной полиции вне рабочего времени в Пурвциемсе, на улице Дзелзавас, заметил автомобиль Renault, водитель которого неуверенно участвовал в дорожном движении, что вызвало подозрения в возможном опьянении.

Информацию сотрудник муниципальной полиции передал коллегам, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. В момент, когда машина остановилась, водитель оперативно пытался поменяться местами с одним из пассажиров, пересев на заднее сиденье.

В автомобиле находились мужчина и две женщины, их реакция была замедленной, что вызвало подозрения, что лица, возможно, находятся под воздействием наркотических веществ.

Во время разговора они отрицали, что менялись местами. Кроме того, выяснилось, что ни у водителя, ни у пассажирки, с которой он поменялся местами, нет прав.

В ходе осмотра салона автомобиля стражи порядка заметили кошелек, принадлежавший одной из пассажирок. Полицейские попросили ее предоставить содержимое кошелька, где констатировали три упаковки с зелено-коричневым веществом растительного происхождения, возможно, марихуаной.

Принимая во внимание констатированное, на место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые переняли работу по адресу для проведения дальнейших процессуальных действий.