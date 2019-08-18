Вс, 18.08.2019
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Как в фильме ужасов: в Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех больных

Кровь

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В психиатрической больнице в Румынии пациент убил четырех людей, а еще девятерых тяжело ранил. Об этом сообщают СМИ Румынии.

ЧП произошло в психиатрической больнице Сепока, на юго-западе Румынии. 38-летний пациент зашел в процедурную, взял оттуда металлический штатив для капельницы, после чего напал с ним на других пациентов.   

Три пациента скончались на месте от полученных травм головы, а четвертый позже - в больнице. 

Еще девять человек ранены, два из них - в коме.

"Для этого пациента был назначен обычный уровень надзора. Его симптомы не свидетельствовали о том, что произойдет трагедия", - сказала телеканалу Antena 3 директор больницы Виорика Михалеска.

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