Как в фильме ужасов: в Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех больных

ЧП произошло в психиатрической больнице Сепока, на юго-западе Румынии. 38-летний пациент зашел в процедурную, взял оттуда металлический штатив для капельницы, после чего напал с ним на других пациентов.

Три пациента скончались на месте от полученных травм головы, а четвертый позже - в больнице.

Еще девять человек ранены, два из них - в коме.