Восхитительные "ангелы" Victoria's Secret презентовали новую осеннюю коллекцию
Прославленный модный бренд Victoria's Secret провел широкомасштабную презентацию своей новой осенней коллекции. В пяти городах США одновременно появились пять "ангелов" - посланников культовой марки.
Новинки осеннего сезона от Victoria's Secret вдохновлены наследием бренда -
в коллекции представлены модели роскошного белья вне времени, в том числе бюстгальтеры без подкладки, бралетт, боди и трусики с высокой талией.
Женственно, изысканно, сексуально и, конечно, с учетом последних трендов. Прозрачное цветочное кружево, роскошный шелк, чувственный атлас, анималистические принты и элегантные аксессуары...
Оцените красоту, а заодно и красоток в ней!
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