Пн, 19.08.2019

Восхитительные "ангелы" Victoria's Secret презентовали новую осеннюю коллекцию
Изысканно и сексуально!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Прославленный модный бренд Victoria's Secret провел широкомасштабную презентацию своей новой осенней коллекции. В пяти городах США одновременно появились пять "ангелов" - посланников культовой марки.

Новинки осеннего сезона от Victoria's Secret вдохновлены наследием бренда -

в коллекции представлены модели роскошного белья вне времени, в том числе бюстгальтеры без подкладки, бралетт, боди и трусики с высокой талией.

Женственно, изысканно, сексуально и, конечно, с учетом последних трендов. Прозрачное цветочное кружево, роскошный шелк, чувственный атлас, анималистические принты и элегантные аксессуары...

Оцените красоту, а заодно и красоток в ней!

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

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